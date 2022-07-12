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Избран новый президент АФК «Система»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Совет директоров АФК «Система» утвердил президентом корпорации Тагира Ситдекова, ранее занимавшего должность управляющего партнера. Об этом сообщается на сайте компании.

До назначения Ситдеков курировал проекты корпорации в различных отраслях, в том числе в здравоохранении и фармацевтике.

«АФК «Система» владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке», — отметил Ситдеков. Он также выразил уверенность в том, что «даже в это непростое время» компания продолжит «движение вперед с целью максимизации акционерной стоимости корпорации».

Его предшественник Владимир Чирахов, возглавлявший корпорацию с апреля 2020 года, «сосредоточится на собственных проектах и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний АФК «Система»», рассказали в пресс-службе.

Совет директоров также избрал Анну Белову своим председателем. По ее словам, структура, которую она теперь возглавила, объединяет «профессионалов с уникальным опытом и обширной экспертизой». «Более половины состава совета представлено независимыми директорами, что соответствуют лучшим практикам корпоративного управления и позволяет соблюсти баланс интересов всех акционеров корпорации», — подчеркнула Белова, отметив, что впереди «предстоит большая работа, направленная на максимизацию стоимости активов».

АФК «Система» — публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские и медицинские услуги, сельское хозяйство, недвижимость, туризм. Ее выручка в 2021 году достигла 802,4 млрд руб.

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