Избран новый президент АФК «Система»
Совет директоров АФК «Система» утвердил президентом корпорации Тагира Ситдекова, ранее занимавшего должность управляющего партнера. Об этом сообщается на сайте компании.
До назначения Ситдеков курировал проекты корпорации в различных отраслях, в том числе в здравоохранении и фармацевтике.
«АФК «Система» владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке», — отметил Ситдеков. Он также выразил уверенность в том, что «даже в это непростое время» компания продолжит «движение вперед с целью максимизации акционерной стоимости корпорации».
Его предшественник Владимир Чирахов, возглавлявший корпорацию с апреля 2020 года, «сосредоточится на собственных проектах и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний АФК «Система»», рассказали в пресс-службе.
Совет директоров также избрал Анну Белову своим председателем. По ее словам, структура, которую она теперь возглавила, объединяет «профессионалов с уникальным опытом и обширной экспертизой». «Более половины состава совета представлено независимыми директорами, что соответствуют лучшим практикам корпоративного управления и позволяет соблюсти баланс интересов всех акционеров корпорации», — подчеркнула Белова, отметив, что впереди «предстоит большая работа, направленная на максимизацию стоимости активов».
АФК «Система» — публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские и медицинские услуги, сельское хозяйство, недвижимость, туризм. Ее выручка в 2021 году достигла 802,4 млрд руб.