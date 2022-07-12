Директор фестиваля «Толстой» назвала Ясную Поляну частью театрального действа

В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» под Тулой 8-10 июля прошел VI театральный фестиваль «Толстой», приуроченный к 170-летию публикации повести «Детство» и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны.

Смотр объединил экспериментаторский иммерсивный театр с классической драмой и музыкальными композициями. В усадьбе показали спектакли, вдохновленные толстовской прозой и дневниками. Среди них — «Война и мир» театра им. Вахтангова, этно-перфоманс «Коромысли», фантазия-прогулка на тему «Синей птицы» и зарождения детского театра Наталии Сац Тульского ТЮЗа.

«В этом году музей стал не просто площадкой, а действующим лицом фестиваля, соавтором его специальных проектов», — рассказала руководитель смотра, прапраправнучка писателя Екатерина Толстая.

Режиссерам и артистам представилась возможность пожить и подготовить свои постановки прямо в Ясной Поляне. Участниками резиденции «Сила слова» в этом году стали независимый театр «Мастерская Брусникина» и режиссер Алина Насибуллина, подготовившая спектакль-променад «Муравьиное братство». Команда режиссера из Новосибирска Полины Кардымон сделала для фестиваля третью часть своих нашумевших, объездивших Европу этнических «Коромыслей». Также в фестивале приняли участие команда спектакля-альманаха «ЛЕС» из Санкт-Петербурга и фонд «Живой город» из Казани.

«Эти спектакли в буквальном смысле выросли на яснополянской земле. Невероятно живописный и прочувственный маршрут разработали брусникинцы. На резиденции они каждый день проходили по 20 км. Или «Лес Дневники» — не просто смотришь спектакль, а будто бы попадаешь в секретную лабораторию», — добавила Екатерина Толстая.

Подробнее читайте в репортаже «Известий» от 10.00:

«Родом из детства: в Ясной Поляне завершился VI театральный фестиваль»