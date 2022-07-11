Глава Минтранса РФ заявил о готовности пересесть на «Ладу»

Министр транспорта России Виталий Савельев, выступая 11 июля в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», заявил, что не против рассмотреть одну из моделей Lada в качестве личного автомобиля, сообщил motor.ru.

Глава Минтранса припомнил, что в конце 1990 годов некоторое время эксплуатировал автомобиль «Волга», но, по его мнению, машина оказалась недоделанной.

В настоящий момент руководитель ведомства передвигается на машине премиальной корейской марки Genesis.

Напомним, что в середине июня текущего года руководитель Министерства финансов Антон Силуанов предлагал пересадить чиновников на отечественные Lada. Министр таким образом предлагал поддержать курс на импортозамещение.

11 июля «Известия» сообщили о том, что АвтоВАЗ приступил к производству упрощенной версии универсала Lada Granta Cross 2022 модельного года. Цены начинаются от 722 300 рублей. Новинку оснастили рейлингами на крыше, электроусилителем руля, электростеклоподъемникам передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером и аудиоподготовкой с четырьмя динамиками.