В Якутии из-за дождей и резкого повышения уровня затопило села

В Якутии из-за дождей резко поднялся уровень рек и затопило села. В Томторе подтопило 88 приусадебных участков, в том числе 34 жилых дома, а также котельную школы и акушерский пункт. За сутки эвакуировано 25 человек, в том числе 10 детей, сообщает телеканал «Известия». В Суордах в настоящее время затопленных жилых домов нет, наблюдаются остаточные явления в виде больших луж. За сутки всего эвакуировано 71 человек, в том числе 41 ребенок. Существует угроза подтопления низменных участков населенных пунктов Боронук, Бетенкёс, Юнкюр, Бала, Верхоянск.

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