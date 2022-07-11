За первую неделю июля в России выросли продажи грузовиков. Их было реализовано 1546 штук. В остальных сегментах автомобильной техники успехи скромные, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

За прошедшую неделю (с 4 по 10 июля) в РФ было реализовано 1546 новых грузовых автомобилей. Этот показатель на 2% больше, чем неделей ранее, с 27 июня по 3 июля.

Продажи легковых машин по данным «Автостата» составили 7342 экземпляра, что на 19% меньше, чем прежде. Примерно на столько же уменьшилась и реализация автомобилей сегмента легкого коммерческого транспорта, LCV (–18%, 1153 шт.).

Менее других снизились продажи автобусов, всего на 7%. С 4 по 10 июля было продано 232 машины для общественного транспорта.

7 июля «Известия» сообщили, что в июне этого года китайские грузовики заняли более 30% российского рынка. Продажи новых грузовых автомобилей китайских марок в РФ составили 1781 единицу. Во многом такая ситуация сложилась из-за того, что европейские производители грузовых автомобилей приостановили поставки своей техники в Россию из-за санкций.