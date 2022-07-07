Грузовики производства КНР заняли более 30% российского рынка

В июне китайские грузовики заняли более 30% российского рынка. Продажи новых грузовых автомобилей китайских марок в РФ составили 1781 единицу, сообщает «Автостат».

Эксперты агентства зафиксировали стремительный рост доли грузовиков из Китая на рынке РФ. С января по март текущего года доля «китайцев» составляла от 9% до 10,5%. В апреле объем грузовиков из КНР увеличился до 18,4%, в мае — до 25,4%, а в июне — 30,9%.

Таким образом, за последние три месяца доля большегрузного транспорта китайского производства упрочила свои позиции на российском рынке. Во многом такая ситуация сложилась из-за того, что европейские производители грузовых автомобилей в это же время приостановили поставки своей техники в Россию из-за санкций.

Для сравнения, доля шведских большегрузных марок упала в РФ с 13% (в начале года) до 1,4% (в июне). Немецкие грузовики просели с 6 до 1,2%. Доля грузовых брендов из Франции, Нидерландов и США в январе и так находилась в диапазоне 1–2%, сейчас она уменьшилась практически до нуля.

15 июня «Известия» сообщили, что на ПМЭФ был представлен электрический грузовик EVM PRO российского производства. Производитель подчеркнул, что стоимость владения электрогрузовиком составляет 7–8 рублей на 1 км пробега при перевозке тонны продукции. В случае с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания этот показатель равен 14–16 рублям.