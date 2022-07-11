ХК «Авангард» проведет первый матч на новой арене в Омске 17 сентября
Стала известна дата проведения первого матча ХК «Авангард» на новой арене в Омске. Игра на «G-Drive Арене» состоится 17 сентября. Первая встреча регионального чемпионата КХЛ пройдет в Балашихе против подмосковного ХК «Витязь».
ИА «Город55» пишет, что «Авангард» на выезде может провести первые 12 матчей регулярного чемпионата. Таким образом, в Омске клуб сыграет только в сентябре-октябре. Тренировки и медицинский осмотр перед началом сезона начнутся уже на этой неделе.
Техническая готовность арены в Омске превышает 80%. В здании уже смонтировали 14 лифтов и восемь эскалаторов, провели испытания стационарных пожарных роботов. В чаше монтируют ограждения и подсистему под акустические панели, устанавливают металлокаркас под светодиодные дисплеи по периметру трибун. Кроме того, завершается благоустройство прилегающей территории, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».