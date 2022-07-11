В Германии хотят возбудить дело о дискриминации русских

За дискриминацию русских в Германии хотят возбудить уголовное дело. Немецкое НКО по защите русскоязычного населения ФРГ обратилось в суд (заявление есть у «Известий»).

Дело просят возбудить в отношении главы Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине Стефана Эверса.

Созданная в конце июня НКО по защите русских в Германии (VADAR) обратилась в столичную полицию (документ есть у «Известий») после того, как представитель ХДС назвал фашистами людей, принявших участие в апрельском автопробеге против русофобии.

Как заявил «Известиям» инициатор письма, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, полиция занялась этим делом. По закону провинившемуся политику грозит до пяти лет за разжигание ненависти.

Всё дело в заметке в газете Berliner Zeitung от 3 апреля этого года под заголовком «Автомобильный парад позора в Берлине». Речь идет об устроенном в апреле группой русскоязычного населения автопробеге с целью выступить против распространяемой в Берлине русофобии.

В статье автор цитирует пост в социальной сети Стефана Эверса, который заявил следующее: «Отвратительно. И это в городе #свободы. Можете поехать прямо в Москву и оставаться там, фашистские психи».

По словам уполномоченного АдГ по правам российских немцев и русскоговорящих сограждан Ойгена Шмидта, органы должны теперь решить: являются ли эти слова частным мнением или разжиганием ненависти.

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Задержать за слово: в ФРГ хотят возбудить дело о дискриминации русских