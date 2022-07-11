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Минздрав планирует сопровождать информацию обо всех прививках QR-кодом

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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QR-коды и прививочные сертификаты не планируют упразднять после отмены всех коронавирусных ограничений. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра здравоохранения РФ, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачев.

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По его словам, сервисы записи к врачу, получения электронных COVID-сертификатов и электронных больничных вышли в топ услуг за время пандемии. Поэтому, когда пандемия миновала, эти направления остались приоритетом для ведомства.

«В современном мире всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или бактериальной инфекции. При этом у нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла», — сообщил Пугачев.

По его словам, в будущем QR-код может стать ключом к информации обо всех прививках каждого конкретного человека, сделанных ему на протяжении жизни.

«Многие, чтобы «вспомнить», сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента», — рассказал замминистра.

Как считает замминистра, с помощью такой системы можно будет с точностью вплоть до конкретного региона, населенного пункта оценить коллективный иммунитет для того или иного заболевания, и спрогнозировать риски распространения инфекционных заболеваний.

В дальнейшем это позволит нам перейти к персонализированной или таргетной медицине в отношении каждого, сказал Пугачев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла»

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