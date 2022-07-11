Посредникам кибермошенников готовят уголовное наказание

Так называемым дропперам, которые помогают кибермошенникам переводить деньги, может грозить от четырех до семи лет, прогнозируют юристы. О том, что МВД по поручению правительства совместно с другими ведомствами власти прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за такое деяние, на круглом столе в МИЦ «Известия» рассказал врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов.

По его словам, «прорабатывается вопрос установления уголовной ответственности для лиц, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты».

Пока таким людям, как правило, удается избежать ответственности.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Джамали Кулиев пояснил, что сейчас за это деяние могут привлекать по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), однако МВД РФ предлагает выделить дропперство в отдельный состав. По мнению Джамали Кулиева, это правильная инициатива, поскольку диспозиция 172-й статьи достаточно обширная.

Как полагает юрист, если исходить из наказания, которое предусмотрено по этой статье, то максимальная санкция может составить четыре года.

По словам Кулиева, такое наказание достаточное и обоснованное.

«Поэтому, в случае если дропперство будет выделено в отдельный состав, необходимо установить такое же максимальное наказание. Но это если говорить о преступлении средней тяжести. Если же речь идет о квалифицированном составе — совершено организованной группой, извлечен доход в особо крупном размере, — то наказание должно быть более суровым — до семи лет лишения свободы», — считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Преследовать цепь: для посредников кибермошенников введут уголовную ответственность