Искрит чемпион

Думаю, есть основания считать, что на Суперкубке мы увидели будущего чемпиона. Который четыре года и является действующим победителем РПЛ. Состав, финансовые возможности, усиление команды в последние трансферные окна, повышение конкуренции внутри коллектива показывают, что равных «Зениту» сейчас нет. Как раз это и показал разгром «Спартака» (4:0) в матче за Суперкубок.

Приход Касьерры, Родригао, Бакаева, а также зимний трансфер Сергеева демонстрируют, что петербургский клуб не зависит от персоналий. И сейчас это доказал максимально убедительной победой над «Спартаком». Семак в этом матче не стал задействовать Родригао, но и с неопытным Нурали Алипом в центре обороны выглядел надежно, за исключением первого получаса встречи.

И даже отъезд Юри Альберто в Бразилию не сказывается на коллективе. Многие конкуренты «Зенита» испытывают сейчас проблемы с уходом игроков, финансами, сменами тренеров, которые приходят «с корабля на бал». Такая ситуация и у «Спартака». Всего месяц назад он назначил главным тренером Гильермо Абаскаля, который сейчас с колес должен ставить игру.

И мы видим, что времени у него толком не было. За месяц работы трудно сложить какое-то впечатление о своих футболистах, дать им объективную оценку и подобрать под них правильную тактику. 9 июля было видно, что спартаковцы сыграли не в оптимальном своем состоянии.

Чувствовалось, что нет у них сейчас той физической готовности, чтобы обыгрывать нынешний «Зенит». И, конечно, это дало большое преимущество Питеру. Абаскалю как молодому специалисту сейчас нужно не только знание своих игроков, но и учиться делать так, чтобы его требования соответствовали способностям подопечных.

Разумеется, было бы глупо ожидать сейчас от «Спартака» систематичности в игре. Кроме того, трудно сейчас мобилизовать коллектив в выездной встрече с «Зенитом» при таком энергетическом посыле, которые был от заполненных трибун «Газпром Арены».

Исходя из всех этих факторов, трудно было ждать от красно-белых игры на победу, в атаку. Нужно было играть на результат, с учетом качества и состояния игроков — как своих, так и «Зенита». И если в первом тайме была попытка сопротивляться за счет активности и старательности, то дальше для спартаковцев было проблемой решить вопросы, связанные с непредсказуемостью игры «Зенита», креативностью и индивидуальным мастерством питерских футболистов. Плюс реализация моментов у них была почти 100%-я.

А у «Зенита» есть организация игры во всех линиях, стабильности внутри команды, клуба и тренерского штаба. Может быть, имеются вопросы только по вратарской линии. Да и — нет сомнений в талантах Даниила Одоевского. Вопросы есть только к его опыту, все-таки парень молодой, совсем недавно стал играть в основной команде. Но большой проблемы для «Зенита» сейчас в этом нет, а опыт с годами придет.

В целом у «Зенита» есть все условия для дальнейшего доминирования в РПЛ. К тому же, он еще в прошлом сезоне стал перестраиваться на более креативное взаимодействие в атаке, опираясь в основном на группу бразильцев. И сейчас отработал эту схему максимально основательно.

В этой связи очень хотелось бы проверить нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но, к сожалению, есть проблема в том, что сейчас мы не можем сказать, когда нас туда вернут. Что касается «Спартака», то его проблемой остается тренерская чехарда. Три смены главных тренеров за год с небольшим — это очень много.

Всем нужно время, чтобы привыкнуть к команде, разобраться в качествах игроков. Особенно иностранцам, которым из-за языкового барьера и недостаточного исходного знания нашего чемпионата надо еще больше времени.

Плюс не в помощь команде идет постоянная истерика со стороны руководства, которое своими конфликтами как внутренними, так и внешними, накаляет обстановку до такой степени, что в процессе строительства коллектива ни тренеры, ни игроки не имеют права на ошибку. А без ошибок в этом деле никогда нельзя обойтись.

В целом же хочется порадоваться, что этот Суперкубок, как ранее и финал Кубка России, собрал большое количество зрителей. Надеюсь, что и по ходу сезона у людей будет повод максимально заполнять трибуны во всех регионах страны, представленных в чемпионате России.

Автор — советский футболист и тренер, возглавлявший сборные СССР (золото Олимпиады-1988 и выход на Евро-1992), СНГ и России

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