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Владимир Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста России, телеведущего Юрия Стоянова. Поздравление размещено на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас, одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации, знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха — профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям. Желаю Вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов», — указано в поздравлении.

Юрий Стоянов — известный советский и российский актер театра и кино, юморист, пародист и телеведущий. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. Автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильей Олейниковым) в телевизионной юмористической программе «Городок».

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