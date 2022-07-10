Джонсон может уйти из политики после отставки
Джонсон думает уйти из политики после отставки, сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источники. При этом и.о. премьера не откажется от своего депутатского мандата. Так Джонсон намерен избежать довыборов в парламент Британии в его избирательном округе. Голосование может закончиться победой кандидата от оппозиции, передает телеканал «Известия». Такой расклад станет ударом для правящей Консервативной партии. По данным Daily Telegraph, Джонсон в случае ухода из политики может вернуться к публицистической деятельности или будет выступать с лекциями.
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