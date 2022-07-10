Реклама
Прямой эфир
Мир
Донецк заволокло дымом от пожара после обстрела ВСУ
Мир
В ФРГ организовывают ночлежки для неспособных отапливать дома людей
Мир
ВСУ обстреливали Луганск из замаскированного под гражданский грузовик РСЗО
Мир
На Шри-Ланке возобновилась подача топлива на некоторые заправки
Происшествия
Вода начала затапливать село Дулгалах в Якутии
Мир
В Запорожской области сформировали органы ГИБДД
Мир
Блинкен посетит прощание с экс-премьером Абэ в Токио
Мир
Захватившие резиденцию президента в Шри-Ланке нашли там «миллионы рупий»
Мир
ВСУ вновь обстреляли Донецк
Мир
Лукашенко заявил о не терпящих диктата белорусах
Мир
В Японии наблюдают повышенную явку на выборах

Джонсон может уйти из политики после отставки

0
Выделить главное
вкл
выкл

Джонсон думает уйти из политики после отставки, сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источники. При этом и.о. премьера не откажется от своего депутатского мандата. Так Джонсон намерен избежать довыборов в парламент Британии в его избирательном округе. Голосование может закончиться победой кандидата от оппозиции, передает телеканал «Известия». Такой расклад станет ударом для правящей Консервативной партии. По данным Daily Telegraph, Джонсон в случае ухода из политики может вернуться к публицистической деятельности или будет выступать с лекциями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022