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Канада вернет турбину для «Северного потока»

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Оттава передаст Берлину турбину для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов. Вместе с тем власти страны объявили, что расширят ограничительные меры против российского энергетического сектора, передает телеканал «Известия». Накануне источники Reuters сообщили, что Берлин получил от Оттавы «положительный сигнал» по турбине. По данным агентства, вначале агрегат планируют направить Германии, после чего передадут «Газпрому», что позволит Канаде не нарушать санкции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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