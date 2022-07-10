Реклама
Прямой эфир
Мир
Канадский министр подтвердил планы вернуть турбину для «Северного потока»
Общество
В России празднуют День воинской славы
Мир
ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка
Мир
В Германии предсказали рост цен на электроэнергию до €5 тыс. в год
Мир
В ДНР заявили об обстреле Горловки и Старомихайловки со стороны ВСУ
Мир
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Мир
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Мир
В Россию за сутки эвакуировали более 25 тыс. жителей Донбасса и Украины
Мир
Еще два министра решили покинуть правительство Шри-Ланки
Мир
Школьники освобожденных территорий Украины продолжат изучать украинский
Мир
В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Новодружеску

В аэропорту Ибицы пассажира заподозрили в контрабанде картины Пикассо

Таможенная служба изъяла в аэропорту Ибицы, предположительно, картину Пикассо
0
Фото: Global Look Press/Leif Piechowski via www.imago-im
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники таможенной службы и правоохранительных органов Испании конфисковали картину, предположительно, принадлежащую кисти художника Пабло Пикасса. Об этом 9 июля сообщила газета Diario de Ibiza.

Древнее зло: из России незаконно вывозят старинные артефакты
Особой популярностью у контрабандистов пользуются предметы античной эпохи

По данным издания, эпизод имело место во вторник, 5 июля. Картину изъяли у летевшего из Швейцарии пассажира, который отказался задекларировать работу, уверяя, что она была репродукцией оригинального полотна.

Между тем, ряд признаков указывал на подлинность картины, и работа была отправлена на экспертизу, передает газета.

Полотно, в случае подтверждения его подлинности, оценивается в более €400 тыс.

Как отмечается в материале, пассажиру могут быть предъявлены обвинения — в худшем случае — в контрабанде или в совершении административного правонарушения.

Ранее. 27 апреля, сообщалось, что сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили у пассажирки рейса Доха — Москва часы стоимостью 2 млн рублей, которые та не задекларировала. В ходе таможенного досмотра ее багажа инспекторы обнаружили наручные часы марки Cartier в фирменной упаковке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022