В аэропорту Ибицы пассажира заподозрили в контрабанде картины Пикассо

Сотрудники таможенной службы и правоохранительных органов Испании конфисковали картину, предположительно, принадлежащую кисти художника Пабло Пикасса. Об этом 9 июля сообщила газета Diario de Ibiza.

По данным издания, эпизод имело место во вторник, 5 июля. Картину изъяли у летевшего из Швейцарии пассажира, который отказался задекларировать работу, уверяя, что она была репродукцией оригинального полотна.

Между тем, ряд признаков указывал на подлинность картины, и работа была отправлена на экспертизу, передает газета.

Полотно, в случае подтверждения его подлинности, оценивается в более €400 тыс.

Как отмечается в материале, пассажиру могут быть предъявлены обвинения — в худшем случае — в контрабанде или в совершении административного правонарушения.

Ранее. 27 апреля, сообщалось, что сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили у пассажирки рейса Доха — Москва часы стоимостью 2 млн рублей, которые та не задекларировала. В ходе таможенного досмотра ее багажа инспекторы обнаружили наручные часы марки Cartier в фирменной упаковке.