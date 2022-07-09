Появилось фото с места жесткой посадки самолета в Подмосковье

«Известия» публикуют фото с места жесткой посадки самолета L-410 с 17 парашютистами и двумя пилотами в Московской области.

Судя по снимку, самолет сел в поле, за которым начинается редколесье. Как видно на фото, воздушное судно не получило каких-либо серьезных повреждений.

Причина экстренной посадки самолета устанавливается.

О жестком приземлении воздушного судна рядом с аэродромом Большое Грызлово стало известно в субботу вечером. По данным источника «Интерфакса», пилоты были вынуждены опустить самолет на землю из-за неисправности правого двигателя.

Информацию о технической неисправности подтвердили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Там отметили, что при посадке никто не погиб и не пострадал.

По данным ТАСС, у самолета отказал двигатель сразу после взлета, после чего пилоты решили совершить экстренную посадку в поле. Агентство передало, что самолет получил незначительные повреждения.