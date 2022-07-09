Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Московской области. Всего на борту находились 19 человек, из них 17 парашютистов. Об этом 9 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет, перевозивший парашютистов, из-за неисправности правого двигателя совершил жесткую посадку в поле рядом с аэродромом Большое Грызлово», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили об отсутствии погибших и пострадавших при посадке. По данным ведомства посадка была совершена из-за некой технической неисправности.

При этом ТАСС со ссылкой на свой источник уточняет, что речь идет о самолете Л-410. По его данным, у самолета отказал двигатель сразу после взлета, после чего пилоты решили совершить экстренную посадку в поле. Самолет получил незначительные повреждения.

Ранее в этот день экстренную посадку в Подмосковье совершил частный вертолет Robinson, на борту находились три человека: мать, дочь и пилот. По данным МЧС РФ, в результате произошедшего пострадала женщина. Разрушений воздушного судна нет, возгорание не произошло.