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Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Фото: Управление МЧС РФ по Московской области
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Вертолет совершил экстренную посадку в Московской области. Об этом 9 июля сообщили в областном управлении МЧС России.

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«09.07.2022 в 10:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об экстренной посадке вертолета в городском округе Люберцы, поселок Октябрьский», — говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены экстренные службы.

По данным ведомства, есть пострадавшая. Разрушений воздушного судна нет, возгорание не произошло.

По предварительной информации «Известий», частный вертолет Robinson зацепил высоковольтные провода, после чего начал падать, на борту находились два человека.

Накануне вертолет Камчатского авиационного предприятия с школьниками, которые летели из Долины гейзеров на экскурсию, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. По словам главы региона Владимира Солодова, причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного транспорта. Никто не пострадал. Камчатский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по факту инцидента.

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