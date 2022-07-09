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Регионам Дальнего Востока поставили задачу обеспечить себя продуктами

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Регионы Дальнего Востока не в полной мере обеспечивают себя продуктами питания. В частности, уровень самообеспеченности мясом закрыт лишь на треть, уровень самообеспеченности овощами составляет 38%, а молоком — 54%, что можно назвать низкими показателями. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, которые приводит ИА EAOMedia, разворот логистических цепочек на Дальний Восток привел к ощутимому дефициту провозных мощностей по железной дороге и морем. Полпред намерен спрашивать с губернаторов планы по развитию отраслей.

Необходимо, чтобы значительная часть продовольствия производилась на месте, чтобы жители получали продукты своевременно свежими и по максимально доступной цене, сказал Трутнев.

Вице-премьер поручил Минсельхозу и Минвостокразвития совместно с дальневосточными регионами подготовить программу по развитию АПК с дополнительными механизмами господдержки с учетом региональной специфики.

Агентство напоминает: ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко отмечал, что в крае в 2021 году производство пищевых продуктов выросло по сравнению с 2020 годом на 4%. Это произошло за счет увеличения производства растительных и животных масел и жиров в 25,3.

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