Цейлонский бунт: на Шри-Ланке проходят массовые протесты

Обстановка на Шри-Ланке очень неспокойная. Во время антиправительственных демонстрации на улицу вышли десятки тысяч людей. Причиной стал сильнейший экономический кризис, фактически парализовавший страну. Митингующие ворвались в резиденцию президента республики Готабайи Раджапаксы. Подробности — в фотогалерее «Известий»