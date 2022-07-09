Цейлонский бунт: на Шри-Ланке проходят массовые протесты

Обстановка на Шри-Ланке очень неспокойная. Во время антиправительственных демонстрации на улицу вышли десятки тысяч людей. Причиной стал сильнейший экономический кризис, фактически парализовавший страну. Митингующие ворвались в резиденцию президента республики Готабайи Раджапаксы. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/NurPhoto
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались еще в апреле
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Фото: REUTERS
Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов и острой нехватке топлива, так как его не на что закупать
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Утром 9 июля антиправительственный марш в столице страны Коломбо перерос в штурм резиденции президента Шри-Ланки, из-за чего лидер страны Готабая Раджапакса вынужден был бежать
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Фото: REUTERS
Кроме того, группа депутатов призвала Раджапаксу уйти в отставку
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
По последним данным, ранено более 30 человек, среди них и сотрудники полиции
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REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Как отметили в российском посольстве, никакой угрозы для дипмиссии нет
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Ранее на фоне массовых протестов в стране было объявлено чрезвычайное положение (ЧП)
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
На фоне происходящих протестов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей
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