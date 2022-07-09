Умер актер из сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико

Американский актер кино и телевидения Тони Сирико скончался утром, 8 июля, в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его брат в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«С большой грустью, но с невероятной гордостью, любовью и множеством теплых воспоминаний семья Дженнаро Энтони «Тони» Сирико хочет сообщить вам о его смерти», — написал он.

По данным New York Post, у умершего деятеля искусства остались двое детей, а также внуки.

Тони Сирико родился 29 июля 1942 года в Нью-Йорке, США. 1970-х годов стал актером, вдохновившись посещениями курсов актерского мастерства в тюрьме. Сирико арестовывали 28 раз. После того, как стал актером, проблем с законом он больше не имел.

Известность получил в основном благодаря роли Поли Галтиери в культовом криминально-драматическом телесериале канала «Клан Сопрано» (1999–2007). За эту роль он получил две награды Гильдии киноактеров: одну в 2000 году и другую в 2008 году.

Также в ряду его работ такие картины, как «Любовь и деньги», «Славные парни», «Отступник», «Знаменитость». Снимался в «Крестном отце 2», однако в титрах указан не был.