Массовая драка произошла около станции метро «Пролетарская» в Москве

Около станции метро «Пролетарская» в Москве произошла массовая драка, полиция начала разбирательство. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Уточняется, что конфликт произошел в 3-м Крутицком переулке.

«Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало», — приводит сообщение агенство городских новостей «Москва».

Ранее в Сети появилось видео с массовой потасовкой — участников не менее 10, причем один из них начал стрелять в сторону оппонентов.

3 июля драка со стрельбой произошла в столице возле торгового центра «Каспий» Северного микрорайона Чертаново. По данным «Известий», четверо молодых мужчин повздорили с двумя оппонентами. Один из участников конфликта вытащил травматический пистолет и начал стрелять в воздух.