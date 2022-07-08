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Эксперт допустил кражу данных из-за переустановки чипов со старых карт на новые

Эксперт Бедеров допустил кражу данных из-за переустановки чипов со старых карт на новые
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Переустановка чипов из неактивированных банковских карт на новые может привести к краже пользовательских данных, однако вряд ли проблема будет нести массовый характер. Об этом 8 июля заявил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, комментируя «Известиям» сведения о том, что Сбербанк из-за нехватки чипов решил использовать невостребованные карты россиян.

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«Разумеется, чип, который был вытащен из старых кредитных неактивных карт, утилизируемых кредитных карт, может иметь устаревшее программное обеспечение или устаревшую технологию, уязвимую технологию. При этом нельзя говорить о том, чтобы там были какие-то массовые уязвимости — это всё же не операционная система. Но они тем не менее есть, они появляются и там. Если почитать СМИ, в отдельных случаях были кражи данных кредитных карт, их копирование. Поэтому могут быть проблемы с этим. Ну пока сомневаюсь, что это будет массовая история», — считает эксперт.

По его словам, пока неизвестно, будет ли вестись категорирование: какие чипы уязвимы, какие нет. Также предстоит выяснить, собираются ли данные об уязвимости железа чипов для проверки соответствия старого чипа требованиям.

«А в перспективе может быть уязвимость кредитной карты, ведущая к получению пользовательских данных кредитных карт, копированию кредитной карты. На чипах зашит достаточно большой объем информации о пользователе. Однако, несмотря на все риски, проблема вряд ли возникнет», — подчеркнул Бедеров.

Он также отметил, что чипы в кредитных картах пришли на смену магнитным лентам. При этом в большинстве карт в России сейчас используют одновременно и магнитная лента, и чип.

«Магнитная лента считается устаревшей технологией, и она постепенно будет уходить. На ней хранится малая информация. В основном какие-то идентификаторы пользователи, по которым карта распознается. На чипе можно хранить значительно больший объем информации и использовать там другие современные технологии. Для бесконтактной оплаты чипы считаются более перспективной историей и востребованы на рынке», — добавил специалист.

О намерении Сбербанка использовать чипы с неактивированных карт 7 июля заявила исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина. По ее словам, такая необходимость связана с дефицитом чипов в России, в частности, в результате ухода Visa с Mastercard.

При этом для переустановки используются только те карты, которые не были активированы из-за того, что за ними не пришли клиенты. Также в Сбербанке подчеркивают полную безопасность процедуры: с невостребованных карт удаляют все данные.

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