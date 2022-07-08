Правительство поддержало увеличение микрозаймов для бизнеса

По информации «Известий», законопроект «О внесении изменения в статью 12 закона «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций» получил положительный отзыв правительства.

«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ. На основании изложенного правительством РФ законопроект поддерживается», — говорится в документе.

Новые нормы внесли в Госдуму главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков и по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«Законопроект предусматривает увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн рублей, что обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы микрофинансовых организаций, созданных в рамках государственной программы поддержки МСП», — уточняют авторы в пояснительной записке.

Сейчас бизнесменам МФО вправе выдать кредит на сумму не более 5 млн рублей. По словам депутатов, необходимость повышения максимального размера микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства продиктована также ростом инфляции за последние годы. Так, в 2019-м она составила 3%, в 2020 году — 4,9%. В 2021-м стала рекордной за последние шесть лет — 8,4%, отмечают парламентарии.

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