Ледокольный сход: ради чего 66 детей отправятся на Северный полюс

В экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» 8 июля отправятся одаренные дети со всей России. Путешествие состоится в рамках проекта «Росатома» Homo Science, цель которого — популяризация среди молодежи науки и технологий. За возможность увидеть полюс сражались отчаянно: на одно место претендовало около 800 человек, рассказали ребята «Известиям». Некоторые из них уже разрабатывают собственные проекты, способные решить экологические проблемы Арктики.

Путь на полюс

Десять дней — с 8 по 17 июля — проведут в экспедиции на Северный полюс 66 талантливых ребят со всей России. Путешествие пройдет на атомном ледоколе «50 лет Победы». Отправятся в него победители всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», VII всероссийской премии «За верность науке», Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова и других конкурсов, лидеры «Школы Росатома», члены клуба «Легенды Арктики» и другие одаренные ребята, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Росатома».

Миссия проекта — популяризация научной деятельности, тяги к знаниям и интеллектуальному труду среди молодого поколения, развитие интереса к науке и технологиям, добавили там. Во время путешествия для детей будут проводить мастер-классы климатологи, биологи, режиссеры, художники и научные блогеры с миллионной аудиторией.

Ледокольный сход Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Шестнадцатилетний Борис Воловик из Москвы всю жизнь мечтал поехать на Северный полюс. Во всероссийской викторине «Ледокол знаний. Homo Science Project» он принял участие во второй раз — и выиграл.

— Конкурс проходил в четыре этапа, вопросы были очень разные — по биологии, географии, химии, культуре. Вообще по сути обо всем, что вокруг нас. Был вопрос о том, какой атомный ледокол построен первым, и даже о том, кого играл Бенедикт Камбербетч в фильме «Хоббит», — поделился он с «Известиями».

Времени на ответы было очень мало — около десяти секунд, продолжил он. И чем раньше ты ответишь, тем больше баллов начисляют. Всего вопросов было около сорока — участники заранее не знали, в каких сферах будет тестирование.

Всего на участие в конкурсе зарегистрировалось около 20 тыс. детей, на одно место претендовали 800 человек, рассказала «Известиям» 17-летняя Ксения Галушкина из Нижнего Новгорода.

Помимо собственно викторины надо было снять видео, в котором рассказать о том, как технологии меняют мир к лучшему, добавила 17-летняя Аксинья Елецкая из Волгодонска. В конкурсе она, как и Борис, участвовала во второй раз.

— Мне больше всего запомнилось творческое задание. Для видеоролика я переоделась в Ньютона и Ломоносова, а потом перенеслась в наше время. Я хотела показать, что сейчас ради учебы нам необязательно идти с обозом в Москву, как сделал Ломоносов. Все знания у нас под рукой — в интернете, — поделилась она с «Известиями».

Ледокольный сход Фото: vk.com/Homo Science

«Русской Грета Тунберг»

Некоторые конкурсанты, несмотря на юный возраст, уже не в первый раз в Арктике, заняты в амбициозных проектах, ведут Telegram-каналы. Так, Борис Воловик вместе со специалистами из Сколково разрабатывает собственный биоразлагаемый нетоксичный препарат — диспергент, который поможет ликвидировать разливы нефти в Арктике.

— Меня называют «русской Гретой Тунберг», потому что я уверен — Арктика в первую очередь нуждается в очистке. У нас хорошо развиты нефтяные месторождения, добыча, транспортировка. Но когда происходит какая-то проблема — например, разлив нефти — мы не знаем, что делать. Все известные на сегодня методы ликвидации не работают в холодных водах , — поделился он.

Диспергенты — и есть та самая новая технология, которая поможет решить проблему, уверен Борис. Эти препараты разрушают нефтяное пятно и опускают его в толщу воды. На Северном полюсе он планирует собрать пробы воды для дальнейшего исследования.

Ксения Галушкина тоже очень ждет экспедиции.

— Замерзнуть я не боюсь, я взяла вещей на 28 кг, еще и тут подарили, — смеется девушка. — Но на самом деле будет не так уж и холодно: летом на Северной полюсе температура около нуля.

Самой перспективной технологией Арктики ей кажется плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».

— Это судно — как гигантский плавучий внешний аккумулятор, может заряжать целые города и даже регионы. Мне кажется, нам стоит развивать науку и технологии в этом направлении, — поделилась Ксения.

Ледокольный сход Фото: vk.com/Homo Science

Для 15-летнего Никиты Малахова из села Кизильское Челябинской области путешествие на ледоколе — возможность не только увидеть Северный полюс, но и познакомиться с единомышленниками.

— Я очень жду лекций и мастер-классов в путешествии, хочу узнать что-то новое. А еще обещали «секретного гостя», это больше всего интригует, — поделился Никита с «Известиями».

Он добавил, что его волнует проблема изменения климата и таяния льдов Арктике, а также загрязнения ее вод.

Аксинья Елецкая хочет записывать впечатления от каждого дня экспедиции в блокнот, а потом собрать из них книгу. Также девушка планирует записать влог на английском языке, чтобы люди со всего мира узнали о ледоколах и увидели, что даже дети при должном усердии могут попасть на край Земли.

— На Северном полюсе я хочу набрать воды, привезти ее домой и отдать на анализ в лабораторию, — рассказала она.

Девушка собирается проверить, насколько она чистая и отличается ли от домашней.