Страховщики проинструктировали пострадавших от непогоды автовладельцев

В связи с частыми ливнями страховщики рассказали автомобилистам, как вести себя, если машина оказалась повреждена в результате стихии. Компания «АльфаСтрахование» напомнила, в каких случаях владельцам автомобилей положено возмещение ущерба.

Страховщики отметили, что во время стихийных бедствий выплаты при наступлении страхового случая могут получить только те автовладельцы, кто застраховал свою машину по каско. Именно этот вид страховки может гарантировать сохранность движимого имущества.

Специалисты напомнили, что в последнее время участились случаи наводнения. Такое природное явление подчас может привести к скрытым повреждениям, никак не проявляясь на внешних деталях автомобиля. В таком случае очень часто отказывает автомобильная электроника.

«Последствия таких происшествий страховая компания покроет только в том случае, если автомобиль застрахован по каско», — резюмировал Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат компании «АльфаСтрахование».

Он напомнил, что полис обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО) финансово регулирует только ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения.

Страховая компания в памятке указывает, что если автомобиль оказался поврежденным в результате стихии, его владельцу надо сфотографировать все повреждения на машине. Например, упавшее дерево, деревья вокруг, номер ближайшего здания, если это возможно, и предоставить в страховую компанию. К фото надо приложить оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства, СТС, оригинал паспорта собственника машины, оригинал водительского удостоверения, если стихия застала вас в движении, и оригинал либо заверенную копию справки из Гидрометеослужбы.

6 июля «Известия» сообщили о том, что к 1 января 2025 года все участники российского рынка страховых услуг будут обязаны внедрить сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО после ДТП. По новой схеме работы предусмотрен даже дистанционный осмотр автомобиля, но при условии, что владелец сможет самостоятельно предоставить качественные фото и видео повреждений, полученных в ДТП.