Владимир Путин указал на изоляцию и геноцид жителей Донбасса со стороны Киева

Владимир Путин указал на изоляцию и геноцид жителей Донбасса со стороны Киева

2022-07-07 17:28:17

2022-07-07 17:28:17

2022-07-07 17:28:17

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