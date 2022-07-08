Совет — любовь

Недавно Владимир Путин своим указом учредил День семьи, любви и верности. Он будет отмечаться 8 июля. Русская православная церковь в этот день чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака и семьи.

В России в прошлом году был побит рекорд по числу разводов за последние семь лет. Сложные внешние обстоятельства, а к ним, без сомнения, можно отнести и пандемию с самоизоляцией, всегда создают дополнительный риск для отношений. Где искать опору, когда вокруг нет предсказуемости и постоянства? Попробуем разобраться.

Ситуация неопределенности тяжело переносится, потому что порождает чувство тревоги. Человек не может спрогнозировать будущее, обезопасив таким образом себя и близких. Чтобы справиться с тревогой, нужно неизвестное сделать известным. Но не всеё зависит от нас. Мы не можем контролировать внешние глобальные процессы и влиять на них. Значит, необходимо искать другие ресурсы, которые помогут вновь почувствовать почву под ногами.

И самый логичный вариант — не ломать, а укрепить отношения внутри семьи. Создать свой надежный мир, в котором царят любовь, поддержка и стабильность. И здесь нам предстоит осознать всю глубину разрушительных процессов, которые воздействовали на семью не годы, а десятилетия и привели к тому, что она в современном мире является не опорой, а еще одним источником кризиса. Или полностью обесценена и вообще отсутствует.

К сожалению, самая главная ценность, которая может принести человеку радость, любовь, понимание, душевное тепло, — семья — многими отправлена на свалку истории на фоне современных идей о приоритете успеха, достижений, потребления и мнимой свободы.

Мир перевернулся. Женщины занимают место мужчин, мужчины не хотят нести ответственность за семью, вседозволенность заняла место свободы. Новым поколениям уже неоткуда почерпнуть знания о том, как и для чего выстраиваются отношения между мужем и женой, родителями и детьми. Человек в плену современных представлений постепенно теряет всякие ориентиры, ощущает гнетущую пустоту внутри себя и не может очнуться, продолжая еще больше запутываться.

Есть ли выход из этой ситуации? Конечно! Положительная сторона любого кризиса — переоценка ценностей.

В кризис обостряется как всё плохое, так и всё хорошее. Человек с удивлением открывает для себя тот факт, что его физические потребности очень малы. Что можно долго жить на картошке и хлебе, обходится минимальным набором одежды. Что на самом деле мы легко и безболезненно можем отказаться от половины вещей, которые есть у каждого из нас. А вот без любви и близких людей жить невозможно. Чтобы исправить ситуацию, нужно начать получать правильное знание. Его источников не так и много — люди, природа, книги, вера.

Если мы обратимся к православию, то поймем, что все знания о человеческой душе и семье сохранены и переданы нам через века в первозданном, неискаженном виде. Мы увидим, что именно супружеские отношения в семье находятся на первом месте, а отнюдь не отношения детей и родителей. Мужчина и женщина могут и должны стать единым целым, и нет между ними борьбы за власть, у каждого есть свое уникальное место. Быть женщиной/матерью/женой и мужчиной/отцом/мужем — на самом деле очень ценно. Дети — не наша собственность, которую нужно «перекраивать» на свое усмотрение, а создание Божие, и им нужно только помочь раскрыть свою индивидуальность.

А главное, что нужно осознать, — если у тебя есть семья и в ней царит любовь, то у тебя есть всё. А если семья живет с верой в Бога, то человек вообще становится нерушим. И сейчас то самое время, которое дает нам возможность вернуть утраченные ценности и возродить семью. А значит, стать сильнее и счастливее.

Автор — психолог, руководитель Центра семейного устройства и Школы приемных родителей Марфо-Мариинской обители и православной службы помощи «Милосердие»

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