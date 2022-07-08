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В России празднуют День семьи, любви и верности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России в пятницу, 8 июля, отмечается учрежденный указом Владимира Путина праздник — День семьи, любви и верности. Об истории и значении праздника, неразрывно связанного с Русской православной церковью, рассказала культуролог Наталия Зинович.

«День семьи, любви и верности связан с жизнью Петра и Февронии, которые были канонизированы православной церковью в XVI веке. История их жизни была описана в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Князь Петр болел проказой, и во сне он увидел, что болезнь сможет вылечить дочь древолаза Феврония. Так и случилось. Он взял ее за это в жены, и их семейная жизнь стала символом преданности», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».

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Согласно легенде, Петр и Феврония умерли в один день — 8 июля 1228 года (по новому стилю).

«Их похоронили в разных местах, но тела в итоге чудом оказались в одном гробу. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме», — добавила Зинович.

Образы святых Петра и Февронии Муромских считаются символом чистой любви и верности. Верующие убеждены, что они выступают покровителями счастливой семейной жизни.

Подробнее о традициях, связанных с этим важным праздником, читайте в публикации «Известий».

Накануне в Госдуму был внесен законопроект об установлении выходного дня по случаю праздника семьи, любви и верности. Авторы инициативы ожидают, что это будет способствовать укреплению родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни.

Ранее, еще в 2015 году, депутаты уже выступали с подобным предложением. Однако тогда инициатива о выходном 8 июля не получила поддержки.

О том, какие еще праздничные дни ожидают россиян летом 2022 года, в материале «Известий».

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