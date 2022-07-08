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Сдавшие в 2022 году ЕГЭ школьники рассказали о нарушениях на экзаменах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Среди опрошенных из сдававших в 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) школьников 14% столкнулись с нарушениями. Исследование провела образовательная компания MAXIMUM Education. Результаты опубликованы 8 июля.

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Исследование проводилось с 27 по 30 июня среди учащихся 11 классов во всех регионах России. Опрос провели по электронной почте среди свыше 2,1 тыс. человек.

Так, 64% респондентов рассказали о вполне реальной возможности пронести на экзамен шпаргалку и ею воспользоваться. Каждый шестой опрошенный подтвердил, что видел, как кто-то из сдававших списывал в аудитории. Самыми стрессовыми ситуациями стали наличие камер и металлоискателей — для 39%, 36% переживали из-за наложенного на них экзаменом чувства ответственности, менее 10% боялись не успеть решить все задания, и еще меньше волновались из-за тотального контроля со стороны наблюдателей.

Для двух третей выпускников времени на подготовку перед экзаменом оказалось мало, а для еще 18% его было даже чересчур достаточно. При этом 13% не успели подготовиться из-за нехватки времени, а для 53% задания совпали по уровню сложности с ожидаемыми.

Треть опрошенных надеется получить 250 баллов, 23% — от 200 до 230, а еще 22% — только 150–200 баллов.

5 июля сообщалось о том, что с ЕГЭ в 2022 году удалили более 700 человек из-за различных нарушений.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходил с 26 мая по 2 июля, участие в нем приняли более 690 тыс. человек.

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