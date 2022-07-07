Аграрии Краснодарского края собрали 1 млн т пшеницы

В Краснодарском крае аграриям удалось собрать первый миллион тонн пшеницы. Уборка зерновых проведена примерно на 20% посевных площадей.

Регион одним из первых в России приступил к сбору зерновых. Работы не выбились из графика, несмотря на обильные осадки в конце июня. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, урожайность составила 67 центнеров пшеницы с гектара, что превышает прошлогодний показатель.

По данным ИА KrasnodarMedia, общая площадь посевов зерновых, зернобобовых и колосовых культур в 2022 году составляет 1,9 млн га. Также аграрии приступили к сбору озимого рапса. На текущий момент обработано 25% площадей посева, собрано 64,3 тыс. т урожая.

Уборочная кампания в Краснодарском крае завершится в третьей декаде июля. Производители уже начали подготовку полей под урожай 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России может быть установлен рекорд по сбору пшеницы — 90 млн т. Прогноз аналитического центра «Русагротранса» основан на данных об уборке и состоянии посевов в южных регионах страны.