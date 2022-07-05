Реклама
Прямой эфир
Наука
Ученые обнаружили у живших 200 млн лет назад динозавров протоперья
Политика
ГД приняла во II чтении проект о госизмене за переход на сторону противника
Спорт
ФХР изучит перспективы обжалования решений IIHF в CAS
Мир
Экс-депутат Госдумы стал замглавы администрации Запорожской области
Общество
Минэкономразвития заявило о возвращении в норму потребительского рынка в РФ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей об «очень тяжелой» погоде в ночь на 6 июля
Общество
Yum! Brands продаст российские рестораны KFC местному оператору
Общество
В МЧС подтвердили гибель горняка после ЧП в шахте «Распадская-Коксовая»
Мир
10-летняя девочка погибла при обстреле Донецка
Экономика
ФНБ России заработал за июнь $12,8
Мир
Джонсон анонсировал новые поставки вооружения Украине

Россия в 2022-м может собрать рекордные 90 млн т пшеницы

0
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в 2022 году может собрать рекордные 90 млн т пшеницы, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса». Прогноз основан на данных уборки и состояния посевов в южных регионах страны, передает телеканал «Известия». В настоящее время это самая высокая оценка сбора урожая, заявленная отраслевыми экспертами.

Аналитический центр «Совэкон» оценивает сбор пшеницы на уровне на уровне 89,2 млн т, Институт конъюнктуры аграрных рынков — на уровне 88,7 млн т, а Российский зерновой союз в 83–84 млн т.

Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 млн т, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 млн т пшеницы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022