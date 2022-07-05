Россия в 2022-м может собрать рекордные 90 млн т пшеницы
Россия в 2022 году может собрать рекордные 90 млн т пшеницы, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса». Прогноз основан на данных уборки и состояния посевов в южных регионах страны, передает телеканал «Известия». В настоящее время это самая высокая оценка сбора урожая, заявленная отраслевыми экспертами.
Аналитический центр «Совэкон» оценивает сбор пшеницы на уровне на уровне 89,2 млн т, Институт конъюнктуры аграрных рынков — на уровне 88,7 млн т, а Российский зерновой союз в 83–84 млн т.
Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 млн т, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 млн т пшеницы.
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