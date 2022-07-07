Подмосковье обеспечит детей с сахарным диабетом приборами контроля глюкозы

Московская область обеспечит детей с сахарным диабетом приборами контроля глюкозы. Об этом в среду, 6 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Как уточнил чиновник, в регионе закупили приборы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом первого типа. По его словам, на начальном этапе оборудованием обеспечат 1250 пациентов.

Приборы уже доставили в Научно-исследовательский клинический институт детства регионального Минздрава, уточняет телеканал «360». Благодаря эти приборам, по словам Воробьева, родители смогут постоянно контролировать ситуацию и понимать, все ли в порядке у ребенка, нет ли дополнительной потребности в инсулине.

Губернатор уточнил, что на диспансерном наблюдении находятся 2,5 тысяч детей с сахарным диабетом первого типа. Системами мониторинга их обеспечить просили родители. Специальными датчиками будут обеспечены все дети, которые в них нуждаются.

Системы для непрерывного мониторинга глюкозы позволяют отслеживать уровень сахара в крови в реальном времени при помощи мобильного приложения. При помощи этих приборов врач сможет контролировать состояние юного пациента и корректировать лечение.

Эндокринологи в регионе уже прошли обучение по работе с новой техникой, пишет сайт kp.ru. Получить прибор можно у лечащего врача по месту жительства. Он запишет ребенка в НИКИ, где пациенту выдадут прибор и объяснят систему его работы.

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