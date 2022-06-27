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В школах Подмосковье разработают индивидуальное меню для детей с диабетом

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В школах Московской области появится индивидуальное меню для детей с диабетом и аллергиями. Об этом 24 июня сообщила представитель Министерства образования Подмосковья Татьяна Лукьяненко.

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Первым городским округом, где появятся уникальные рационы для школ и детских садов, станет Балашиха. Так, особенное меню сделают в пяти детских садах и пяти школах. Коснется это 40 школьников.

В настоящее время специализированные меню разработаны для детей, страдающих диабетом, непереносимостью белка коровьего молока, аллергией на мясо птицы, яйца, рыбу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Такие меню имеют заключения о соответствии всем нормам СанПиН. <…> Проект планируется к апробации в новом учебном году», — приводит слова Лукьяненко телеканал «360».

О том, что важно уделять особое внимание оснащению столовых, заявила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту Линара Самединова.

Начальник управления развития сферы услуг в Минсельхозе Подмосковья Константин Волков сообщил, что один из самых распространенных недостатков в столовых школ и детских садов — незаполненные журналы бракеража продукции и отсутствие маркировки.

Качество школьного питания и работы поставщиков, которых в регионе 108, в регионе проверяют на регулярной основе. С начала учебного года было выявлено 660 нарушений. Также в регионе продолжился «родительский контроль» за организацией питания школьников.

14 июня стало известно, что правительство России направит более 63 млрд рублей на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием в 2022 году.

В мае ученые напомнили о пользе редиса в профилактике сахарного диабета. Как пишет сайт kp.ru, этот овощ уменьшает всасывание глюкозы в кишечнике и увеличивает ее поглощение мышечной тканью, что снижает уровень сахара в крови. В его составе также содержатся глюкозинолат и изотиоцианат — химические соединения, которые играют важную роль в процессе контроля уровня сахара в крови. Также редис содержит коэнзим Q10 – антиоксидант, который, как было доказано, помогает предотвратить развитие сахарного диабета.

Также в мае врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова назвала лишний вес и хронический панкреатит факторами риска диабета. Как пишет НСН, в группе риска находятся люди с абдоминальным ожирением (в районе живота). Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ожирение и нарушение работы поджелудочной железы врач назвала главными причинами этого заболевания.

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