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Песков поздравил выпускников МГИМО на церемонии вручения дипломов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в среду, 6 июля, выступил на церемонии вручения дипломов в МГИМО и поздравил выпускников вуза.

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«Все вы стали выпускниками в очень-очень интересное и непростое, но крайне ответственное время. <...>. Работайте на нашу страну. Работайте на себя… Давайте рабочие места другим. Зарабатывайте деньги. Платите налоги. И будьте счастливы», — сказал он.

Пресс-секретарь Кремля пожелал вчерашним студентам уверенно двигаться вперед и выразил надежду на то, что каждый из них сумеет найти свое место и реализоваться в желаемой сфере, будь то дальнейшее образование, бизнес, госслужба или что-то еще.

Также Песков назвал МГИМО лучшим вузом.

«Круглые вы отличники, или не круглые, или не отличники совсем, но дальше вам всем нести вот это вот клеймо. Это и честь, это и груз, это и ответственность выпускника МГИМО», — подчеркнул он.

Ранее, 25 июня, президент РФ Владимир Путин обратился к российским выпускникам школ и поздравил их с началом нового этапа в жизни. Глава государства призвал молодых людей подходить к любому делу с большой самоотдачей и никогда не сдаваться. Он подчеркнул, что новому поколению предстоит создавать будущее России: творить, совершать открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять.

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