Массовое ДТП произошло в Тамбове

В Тамбове в среду, 6 июля, столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса рядом с пересечением с Новым проездом.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada затормозил, а остальные не успели вовремя среагировать.

О пострадавших не сообщается.

3 июля два человека погибли в массовом ДТП с мотоциклом в Подмосковье. По данным источника «Известий», шесть автомобилей и мотоцикл столкнулись на трассе М-7 «Волга-1».