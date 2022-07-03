Два человека погибли в массовом ДТП с мотоциклом в Подмосковье
Два человека погибли в массовом ДТП с мотоциклом в Подмосковье. По данным источника «Известий», шесть автомобилей и мотоцикл столкнулись на трассе М7 «Волга-1».
В результате ДТП погибли два человека — мужчина и женщина.
Причины массового дорожно-транспортного происшествия не сообщаются, другие подробности произошедшего выясняются.
Ранее в этот день на трассе «Амур» неподалеку от поселка Серышево Амурской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, транспортные средства загорелись. В результате четыре человека погибли, один доставлен в лечебное учреждение.
ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.