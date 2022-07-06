Военкор «Известий» показал артдуэль против ВСУ на севере ДНР

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Кулага 6 июля показал перестрелку между российскими танками и артиллерией вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Донецкой Народной Республики (ДНР).

По словам журналиста, после серии выстрелов танки РФ меняют позиции ежечасно.

Как рассказал Кулага, ВСУ пытаются поразить плановые цели, в эти моменты российские подразделения не двигаются, а находятся среди растительности.

«Мы находимся в окрестностях села Покровское, где наши батареи пытаются погасить огневые точки ВСУ», — прокомментировал журналист представленные кадры.

Танки работают очень быстро, добавил он. Между звуком выхода снаряда и попаданием в цель не более двух секунд.

4 июля военный корреспондент Денис Кулага побывал на брошенных украинскими боевиками позициях, с которых обстреливался Северодонецк. Он оказался на возвышенной местности у Лисичанска, откуда хорошо просматривается Северодонецк, где обнаружил брошенную украинцами пушку.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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