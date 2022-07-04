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Военкор «Известий» показал брошенные позиции ВСУ под Северодонецком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на брошенных украинскими боевиками позициях, с которых обстреливался Северодонецк.

Журналист оказался на возвышенной местности у Лисичанска, откуда хорошо просматривается Северодонецк. Там он обнаружил брошенную украинцами пушку.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Добрались мы до артиллерийских позиций ВСУ. Здесь [видны] трубы завода «Азот». По стволу легко понять, куда были направлены гаубицы — в сторону Северодонецка», — рассказал Кулага 4 июля.

Ранее в этот же день Дмитрий Зименкин показал изнутри территорию разрушенного аэропорта Северодонецка, который должен был стать базой НАТО. На объекте базировалась секретная военная часть минобороны Украины.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отводе войск из Лисичанска. Ранее в этот генштаб страны сообщил, что националисты Украины были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни военных. В условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям, отметили там.

Тогда же об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР) президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащими населенными пунктами.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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