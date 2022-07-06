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Гигантскую яичницу зажарят в Татарстане для включения в Книгу рекордов

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В Татарстане планируют установить новый гастрономический рекорд. На всероссийском фестивале «Скорлупино» в Пестрецах 16 июля повара зажарят гигантскую яичницу из 8 тыс. яиц.

В блюде также используют секретный ингредиент. Он связан историей Пестречинского района республики и обладает полезными свойствами, рассказала ИА «Татар-информ» глава отделения Аграрного молодежного объединения и директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

Зарегистрируют рекорд при участии шеф-поваров ресторанов из Казани, Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана.

Агентство пишет, что на фестивале «Скорлупино» два года назад уже устанавливали гастрономический рекорд, зажарив яичницу из 7777 яиц. До этого рекорд принадлежал Смоленску, где приготовили глазунью из 7020 яиц.

В 2021 году главным гастрономическим достижением фестиваля стал торт весом 450 кг. Длина десерта из бисквита и безе с кремовой прослойкой и шоколадом составила 10 м, а ширина — 1,5 м. Также специально для праздника изготовили самый большой в Татарстане самовар.

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