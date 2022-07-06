Пользователям смартфонов сообщили о методе определения программ для слежки

Вычислить, есть ли на смартфоне системы Android программа для слежки, можно по разрешениям, которыми оно обладает. Об этом в интервью «Газете.Ru» в среду, 6 июля, сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

«На Android нужно проверить разрешения приложений: обычно сталкерский софт использует доступ к камере и микрофону, к геолокации, к «Специальным возможностям» и имеет права администратора на устройстве», — объяснил специалист.

Чебышев отметил, что сталкерские программы могут иметь доступ к перепискам в соцсетях и мессенджерах, перехватывать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана, записывать окружение через микрофон и не только.

«Если речь идет об iOS, то подобная слежка невозможна без Jailbreak (установка неофициальной прошивки. — Ред.)», — заявил эксперт.

По его мнению, такая особенность iOS значительно усложняет задачу преступнику.

Описанные программы обычно используются с целью слежки в любовных парах, сказал Чебышев, объяснив это тем, что установка сталкерского программного обеспечения требует от злоумышленника физического доступа к устройству жертвы для его первичной настройки.

Чебышев при выявлении программы для слежки на своем гаджете не рекомендует ее мгновенно удалять, потому что злоумышленник об этом сразу узнает, а последствия для жертвы могут быть непредсказуемыми.

17 мая Чебышев отметил, что при выключении iPhone в устройстве продолжает работать целый ряд программ, через которые злоумышленники могут следить за пользователем. Одной из таких является Bluetooth.