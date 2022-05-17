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Эксперт рассказал о вирусной прошивке для слежки за iPhone через Bluetooth

Эксперт Чебышев рассказал о вирусной прошивке для слежки за iPhone через Bluetooth
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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При выключении iPhone в устройстве продолжает работать целый ряд программ, через которые злоумышленники могут следить за пользователем. Одной из таких является Bluetooth. Эксперт «Лаборатории Касперского» по мобильным угрозам Виктор Чебышев во вторник, 17 мая, рассказал о том, как происходит слежка и стоит ли беспокоиться простым пользователям.

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Проблему обнаружили ученые Технического университета Дармштадта. Они провели исследование, которое показало продолжительность работы в фоновом режиме еще в течение 24 часов с момента выключения устройства. Функционировать продолжают Bluetooth, NFC и UWB, необходимые для «Найти iPhone». Ученые написали обращение в компанию Apple, которая производит телефоны, однако не получили ответ.

В таком состоянии, как пояснил эксперт, Bluetooth-модуль становится потенциально уязвимым для перепрошивки и записи вредоносного ПО, которое впоследствии будет передавать данные о местонахождении владельца устройства. Однако установка возможна только при наличии системных прав на гаджете, которые можно получить только путем взлома телефона.

«Так как прошивка операционной системы, исполняемой на Bluetooth-чипе, не подписана и не зашифрована (то есть нет механизма проверки этой прошивки), ее можно перезаписать. В результате такой перезаписи злоумышленники могут загрузить в устройство произвольный код, который может позволять следить за жертвой через ее смартфон, даже если устройство выключено», — рассказал Чебышев в интервью «Газете.Ru».

12 января директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Николай Фокин заявил о том, что гаджеты с неоригинальной версией программного обеспечения (ПО) кибермошенникам легче взломать, чем смартфоны, приобретенные у официального производителя и оснащенные качественной прошивкой.

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