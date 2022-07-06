Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия продаст нефть со скидкой из-за конкуренции с РФ
Мир
Погибла работавшая снайпером на Украине бразильская модель
Мир
Русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области
Общество
В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась актриса Ирина Брагина
Общество
Экс-замминистра культуры Пирумов получил 8,5 года колонии
Экономика
В IKEA заявили о срыве распродажи в России конкурентами
Политика
Госдума приняла закон об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом
Общество
В России за первое полугодие на 66% вырос спрос на антидепрессанты
Мир
На Украине замглавы Херсонской области Ковалеву предъявили обвинения в госизмене
Мир
В ЛНР заявили об уничтожении большого числа иностранных наемников
Мир
Янукович в обращении к соотечественникам назвал украинскую власть неопытной

Народного артиста РФ Сосновского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народного артиста России Сергея Сосновского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщили в окружении артиста в среду, 6 июля.

«Когда узнал, какие артисты заняты, сразу все сомнения отпали»
Заслуженный артист Роман Мадянов — о трудоголике Диме Нагиеве, учителе дяде Жене Леонове и съемках в фильме «Мой папа — вождь»

«Тело Сергея Сосновского предано земле», — заявил собеседник ТАСС.

Ранее этот день прощание с актером прошло в фойе Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова. На экране в фойе показали кадры из жизни и творчества актера.

3 июля стало известно о том, что Сосновский скончался на 68-м году жизни. Артист ушел из жизни после тяжелой болезни, передает RT.

На церемонии прощания находились близкие Сосновского, а также коллеги и поклонники.

Сергей Сосновский — советский и российский актер театра и кино. После окончания в 1976 году Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова 10 лет играл в местном Театре юного зрителя, сообщает телеканал «Звезда». В 2004 году вошел в труппу МХТ, где сыграл множество ролей. Также Сосновский снимался в фильмах и сериалах, в частности в таких картинах, как «Вампиры средней полосы», «Инсомния», «Медиум» и др.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022