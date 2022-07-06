Народного артиста РФ Сосновского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста России Сергея Сосновского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщили в окружении артиста в среду, 6 июля.

«Тело Сергея Сосновского предано земле», — заявил собеседник ТАСС.

Ранее этот день прощание с актером прошло в фойе Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова. На экране в фойе показали кадры из жизни и творчества актера.

3 июля стало известно о том, что Сосновский скончался на 68-м году жизни. Артист ушел из жизни после тяжелой болезни, передает RT.

На церемонии прощания находились близкие Сосновского, а также коллеги и поклонники.

Сергей Сосновский — советский и российский актер театра и кино. После окончания в 1976 году Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова 10 лет играл в местном Театре юного зрителя, сообщает телеканал «Звезда». В 2004 году вошел в труппу МХТ, где сыграл множество ролей. Также Сосновский снимался в фильмах и сериалах, в частности в таких картинах, как «Вампиры средней полосы», «Инсомния», «Медиум» и др.