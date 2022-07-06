В Москве трое мужчин избили пожилого пассажира в электричке

Трое пассажиров избили пожилого мужчину в электричке Волоколамск – Москва, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По информации ведомства, трое мужчин в электричке употребляли спиртные напитки, в следствие чего два пассажира электрички сделали им замечание. Мужчины отреагировали агрессивно на замечание и затеяли драку.

«[Подозреваемых] задержали по местам фактического проживания в Подмосковье. Выяснилось, что один из фигурантов ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление», — сообщили в пресс-службе МВД.

Пожилой мужчина попал в больницу с многочисленными травмами, второй пассажир серьезно не пострадал. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц»).

Ранее, 5 июля, Адлерский районный суд Сочи арестовал троих мужчин, которые были задержаны после массовой драки на пляже «Фрегат» в Сочи.