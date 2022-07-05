Суд арестовал избивших самбиста на пляже в Сочи

Адлерский районный суд Сочи арестовал до 3 сентября троих мужчин, которые были задержаны после массовой драки на пляже «Фрегат» в Сочи. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные не признали свою вину во время допроса.

По версии следствия, 3 июля трое мужчин без оснований и по надуманному поводу умышленно вступили в драку, подыскав для этого предметы, которые во время конфликта использовались в качестве оружия.

Момент избиения засняли очевидцы.

Мать потерпевшего пояснила, что самбист заступился за своих сестер 6 и 14 лет. Девочки нарезали арбуз и предлагали его отдыхающим на пляже, однако работникам «Фрегата» это не понравилось.

4 июля полиция задержала подозреваемых в избиении самбиста. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).