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Суд арестовал избивших самбиста на пляже в Сочи

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Фото: соцсети
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Адлерский районный суд Сочи арестовал до 3 сентября троих мужчин, которые были задержаны после массовой драки на пляже «Фрегат» в Сочи. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе суда.

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«Суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные не признали свою вину во время допроса.

По версии следствия, 3 июля трое мужчин без оснований и по надуманному поводу умышленно вступили в драку, подыскав для этого предметы, которые во время конфликта использовались в качестве оружия.

Момент избиения засняли очевидцы.

Мать потерпевшего пояснила, что самбист заступился за своих сестер 6 и 14 лет. Девочки нарезали арбуз и предлагали его отдыхающим на пляже, однако работникам «Фрегата» это не понравилось.

4 июля полиция задержала подозреваемых в избиении самбиста. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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