Приморского бизнесмена осудят за контрабанду нерки на 30 млн рублей

Предпринимателя из Приморского края ждет суд за незаконный вывоз биоресурсов из России. Полиция доказала его причастность к четырем эпизодам преступления и контрабанде 80 т нерки в одну из стран Восточной Азии.

Как пишет Vostokmedia, сотрудники полиции совместно с представителями Владивостокской таможней установили, что 40-летний бизнесмен в должности гендиректора ООО с мая по сентябрь 2020 года по подложным документам незаконно вывозил через границы России и одной из стран Таможенного союза мороженую рыбу. Общая стоимость продукции составила порядка 30 млн рублей.

Так, обвиняемый с помощью липовых документов создавал видимость производства рыбной продукции под контролем государства на предприятии Приморья, включенном в перечень экспортеров. Зная, что продукция не может быть отправлена на экспорт, обвиняемый менял этикетки производителя и изготавливал поддельные ветеринарные сопроводительные документы.

Предпринимателю грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточняет ИА PrimaMedia.

В конце июня суд Владивостока приговорил депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей за контрабанду живого краба и уклонение от уплаты таможенных платежей.