Путин встретится 7 июля с победителями конкурса «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин 7 июля встретится с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

«7 июля Владимир Путин встретится с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на заседании участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности, реализуемых проектах и о том, как конкурс изменил их жизни.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее в этот день сообщалось, что 7 июля также состоится встреча Путина с лидерами думских фракций.