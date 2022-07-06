Умер бард и телеведущий Леонид Сергеев

В Москве в возрасте 69 лет умер автор песен и телеведущий Леонид Сергеев. Как сообщает InterMedia, со ссылкой на окружение музыканта, бард скончался 5 июля.

Причины смерти не уточняются.

Леонид Сергеев родился 30 марта 1953 года в Бресте. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Писать стихи он начал еще в школе, затем из-под его пера начали рождаться и песни.

В 1976 году Сергеев стал лауреатом Фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина.

Переехав в Москву, исполнитель активно работал на телевидении, участвовал в передаче «Веселые ребята», сотрудничал с киножурналами «Хочу всё знать» и «Фитиль». Впоследствии также был ведущим телепрограммы «Лого».

С 2019 года бард был ведущим подкаста «Ну, па-ап!», в котором вместе с дочерью Ириной вел беседы на тему современной цифровой культуры, пишет «Газета.Ru». Является автором трех книг. Также состоял в Союзе журналистов.