В Подмосковье мужчина открыл огонь из окна многоэтажного дома

В городе Апрелевка Московской области мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел в ночь на среду, 6 июля, стрельба велась из автомата.

В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.

По информации «Известий», мужчина и еще два человека задержаны. У стрелявшего изъяли охолощенный автомат.

17 апреля пожилой житель Одинцово выстрелил в 38-летнего сотрудника МЧС, который помогал полиции вскрывать дверь в квартиру подозреваемого. Мужчина изнутри квартиры открыл огонь из ружья. В результате инцидента спасатель погиб от полученного ранения в плечо.