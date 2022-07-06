Система ПВО сработала в небе над Донецком

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в среду, 6 июля, в небе над городом Донецком. Об этом сообщает министерство информации Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«В небе над Донецком сработала ПВО», — говорится в публикации.

Информация сопровождается соответствующей видеозаписью, на которой запечатлена работа средств ПВО над Донецком.

Накануне Вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибром 155 мм по Донецку. Обстрел был зафиксирован в 15:30 мск. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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